Acerbi, 80 giorni di stop e non sentirli: lui la vera nota lieta di Inter-Fiorentina!

La prestazione di Francesco Acerbi in Inter-Fiorentina annulla ogni preoccupazione nerazzurra. Il rientro dall’infortunio del difensore italiano ha dell’incredibile, per una serie di motivi.

STOP AND GO – Uno dei più grandi combattenti della squadra di Simone Inzaghi ritorna in campo dopo circa 80 giorni di assenza e diventa una delle migliori notizie da appuntare dopo Inter-Fiorentina. Francesco Acerbi, in grande spolvero, dimostra a tutti di sapere ancora fare il suo mestiere ma, soprattutto, di saperlo fare bene. Il difensore nerazzurro negli ultimi mesi – quasi tre – è stato tormentato da un infortunio alla coscia e a successive ricadute, che hanno impensierito e non poco l’ambiente nerazzurro. Oltre a lasciare Inzaghi senza il centrale difensivo titolare, infatti, la lunga assenza di Acerbi ha fatto nascere una serie di leciti interrogativi. Con la carta d’identità che registra 37 anni d’età e il corpo che accusa una serie di acciacchi fisici, l’italiano può ancora essere il pilastro della difesa nerazzurra?

Acerbi, che ritorno! In Inter-Fiorentina spazza via ogni preoccupazione

LA RISPOSTA – Ebbene, alla prima chance possibile Acerbi ha subito fornito la risposta al principale interrogativo: sì. Il difensore italiano non assaggiava il campo dallo scorso 23 novembre, in occasione della trasferta di Verona dove ha disputato – tra l’altro – solo 15 minuti. Eppure, in Inter-Fiorentina sembrava aver abbandonato il terreno di gioco solo da pochi giorni. L’infortunio, facendo tutti gli scongiuri del caso, sembra ormai messo alle spalle. La fiducia in sé stesso c’è, come anche la determinazione e la voglia di non concedere neanche un millimetro agli avversari. Tutte caratteristiche ben note del difensore, che ieri sera ha fatto cadere nella sua strettissima tela anche Moise Kean. Si può dire, dunque, che Acerbi sia davvero tornato e che lo abbia fatto anche in grande stile. Inzaghi, che negli ultimi mesi ha potuto contare su uno Stefan De Vrij in grande spolvero, adesso ritrova una soluzione importantissima in più.