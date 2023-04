Acerbi: «Stimo Inzaghi mi dà fiducia, ora saranno tutte finali»

Francesco Acerbi ha parlato al canale Youtube ufficiale delle Serie A, riguardo la malattia, la stagione e il futuro.

DIFFICOLTÀ – Francesco Acerbi ha concesso un’intervista al canale della Serie A in cui si è raccontato: «Nella vita tutti abbiamo difficoltà. Nelle cose difficili deve emergere il carattere. Vialli ogni volta che parlava era una lezione di vita. Speri non smetta mai di parlare. Ha un altro livello umano. Prima della malattia ero un ragazzo, dopo ovviamente un altro. Mi è arrivata una seconda possibilità e sto cercando di sfruttarla nel migliore dei modi. Mi vedo ancora tanti anni nel calcio. Ho vissuto 17 anni di cose belle e brutte. Sono un buon osservatore, capisco i giocatori e mi piace starci assieme. Quindi mi piacerebbe fare l’allenatore».

OFFERTE – Acerbi ha poi parlato del rapporto con la famiglia Squinzi a Sassuolo: «In quegli anni lì mi chiamò Ranieri per andare al Leicester, oltre ad altre squadre importanti. Ho sempre detto di no perché la famiglia Squinzi mi è stata vicina nella malattia. Ero riconoscente per quanto fatto. Quando poi mi ha chiamato la Lazio ho deciso di andare .Il record delle presenze consecutive è stato bello finché è durato. Mi hanno dato una doppia ammonizione per niente a Napoli. L’arbitro poi mi chiese scusa».

INTER – Il difensore nerazzurro ha poi concluso parlando dell’Inter e della stagione che si sta avvicinando alla fine: «Lo sgambetto al Napoli è stata una bella soddisfazione. Sapevamo che avevano tanti punti, ma non insormontabili. Da lì abbiamo perso punti e ora stiamo rincorrendo il secondo posto e la qualficazione in Champions. Per colpa nostra in Campionato stiamo facendo meno. È sempre bello vincere un Derby, con un trofeo ancora di più. Penso che ogni giocatore debba del rispetto al proprio allenatore. Ho molta stima per Inzaghi, lui mi dà fiducia e io cerco sempre di ripagarla. A Salerno ci sarà una bolgia. In Campionato poi abbiamo avuto difficoltà con le piccole. La Salernitana è una buona squadra. Ora saranno tutte finali per noi. Abbiamo perso con l’Empoli, lo Spezia, pareggiato col Monza. A Salerno sarà una finale, come tutte le altre gare».