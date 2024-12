Acerbi, il recupero resta un mistero! Quando potrà riaverlo l’Inter?

Acerbi rimane ai box e a confermarlo Simone Inzaghi, ieri in conferenza stampa nel post partita di Bayer Leverkusen-Inter. Il suo recupero rimane un’enigma.

ENIGMA – Anche contro la Lazio, l’Inter non potrà contare su Francesco Acerbi. Il centrale, 36enne, infortunatosi contro il Verona il 23 novembre, salterà pure il ritorno all’Olimpico contro la sua ex squadra. Un calvario, quello del campione d’Europa con la Nazionale azzurra, molto travagliato. Il suo recupero rimane un mistero. Riuscirà, a questo punto, a rientrare almeno alla fine del 2024? Da qui al 28 dicembre, giorno dell’ultima partita dell’anno per i nerazzurri (contro il Cagliari all’Unipol Domus), la Beneamata giocherà complessivamente quattro volte: tre in campionato contro Lazio, Como e appunto Cagliari e una volta in Coppa Italia, nell’ottavo di finale contro l’Udinese. Acerbi sarà a disposizione per almeno una di queste partite?

Mistero Acerbi, recupero più lungo del previsto: avvisi all’Inter

CRONACA INFORTUNI – Acerbi si era infortunato durante i primi minuti di gioco di Verona-Inter, match terminato 0-5 a favore dei nerazzurri con goleada tutta nel primo tempo. Il club, una volta fatti gli esami, gli aveva diagnosticato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Insomma, un problema che lo avrebbe precluso dai campi per circa 8-10 giorni. Dopo aver saltato le successive partite contro Fiorentina (spezzone), Parma e Bayer Leverkusen, Acerbi non ci sarà nemmeno per Lazio-Inter. Non si tratta del primo problema muscolare del difensore, che già era rimasto fuori circa 12 giorni tra fine ottobre e inizio novembre per l’infortunio rimediato all’Olimpico contro la Roma. In questa stagione, dunque, Acerbi sta convivendo con parecchie noie fisiche, motivo in più per cui l’Inter in estate dovrà necessariamente attingere sul mercato.