Acerbi punta al rinnovo e prepara il piano anti… Kolo Muani – TS

Nuovo avversario all’orizzonte per Francesco Acerbi: Kolo Muani. L’ex Lazio dovrebbe scendere titolare in Juventus-Inter. Intanto, punta al rinnovo di contratto.

NUOVO AVVERSARIO – Quando il gioco si fa duro entra in scena il “Leone” Acerbi. Dopo 80 giorni fuori dal campo, l’ex difensore della Lazio ha sfoderato una prova da campione nell’ultimo Inter-Fiorentina, neutralizzando il vice-capocannoniere della Serie A Moise Kean. L’attaccante italiano si è aggiunto ad una lista già prestigiosa, che vede anche nomi del calibro di Erling Braut Haaland, Romelu Lukaku e il capocannoniere della Serie A Mateo Retegui. Domenica, per Juventus-Inter, lo sceriffo dovrà scardinare un’altra punta: Randal Kolo Muani. Il francese, cinque gol nelle prime tre partite di campionato con la maglia bianconera, sarà un duro avversario, ma Acerbi è uno specialista in queste partite.

Acerbi tra Kolo Muani e futuro: l’Inter ci riflette

RINNOVO – Acerbi punta al rinnovo con l’Inter. Il 37enne ha contratto in scadenza nel giugno 2026, ma l’Inter potrebbe avvalersi anche dell’opzione di rescinderlo con un anno di anticipo. L’ex Lazio non ha alcuna intenzione di mollare e quindi proverà a convincere il club, che potrebbe anche decidere di rinnovarlo per un altro anno ancora. Ieri ha peraltro parlato il suo agente Federico Pastorello, che ha ribadito anche la posizione di Stefan de Vrij. Ma la speranza, almeno nel breve termine, è che Acerbi non si fermi più per guai fisici, visto che ha saltato parecchie partite da agosto a questa parte. Basti pensare che il difensore, contro la Fiorentina, ha disputato solamente la sua seconda partita intera sulle ultime 25 giocate dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Adriano Ancona