Acerbi presente in Inter-Juventus? Scenario chiaro – Sky

Francesco Acerbi ha riportato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra nel corso di Roma-Inter: questo lo scenario in vista del match con la Juventus.

LA SITUAZIONE – Francesco Acerbi ci sarà contro in Inter-Juventus? Questo è il dubbio che ha attanagliato i tifosi nerazzurri negli ultimi giorni. Il calciatore, uscito anzitempo nel corso del match contro la Roma a causa di un problema fisico, si è sottoposto nella mattinata di oggi 22 ottobre a esami strumentali che ne hanno accertato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’esito consente di definire uno scenario ben definito in vista dello scontro diretto con la Juventus di domenica.

Acerbi assente in Inter-Juventus. Orizzonte chiaro

L’ASSENZA – Purtroppo per la società e per i tifosi nerazzurri il calciatore italiano non riuscirà a recuperare per il confronto con i bianconeri. Questo è quanto riportato da Sky Sport, con l’aggiunta del periodo in cui Acerbi potrebbe recuperare pienamente dall’infortunio. Il giocatore ex Sassuolo dovrebbe rientrare tra la partita contro l’Empoli e quella contro il Venezia. La sua assenza contro i bianconeri potrebbe farsi pesare, in particolare alla luce del tipo di attaccante che avrebbe dovuto affrontare. Dusan Vlahović, infatti, rappresenta un modello di centravanti contro cui Acerbi riesce ad esprimersi al meglio, come comprovato nel caso di Erling Haaland nelle due sfide contro il Manchester City.

LO SCENARIO – Toccherà dunque a Stefan De Vrij provare a contenere l’attaccante serbo. Contro la Roma, l’olandese non ha mai consentito ad Artem Dovbyk di rendersi pericoloso in fase offensiva. La speranza è che l’ex Lazio possa fornire una prestazione dello stesso calibro contro i bianconeri, preceduti in classifica proprio dall’Inter.