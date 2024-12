Acerbi e Pavard, niente Supercoppa: una partita nel mirino! – TS

Niente Supercoppa italiana per Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. L’Inter li preserva per il campionato e mette nel mirino una partita.

RIENTRO – Né Acerbi né Pavard recupereranno per la Supercoppa. L’Inter non li avrà contro l’Atalanta ed eventualmente nemmeno per la finale contro una tra Milan e Juventus. Infatti, oggi i nerazzurri partiranno alla volta di Riad, partenza intorno alle 14.30, e i due difensori non ci saranno insieme al gruppo. Acerbi è out dalla partita contro il Verona dello scorso 23 novembre, quando uscì dopo appena quindici di partita. Pavard, invece, non vede campo dalla partita di Champions League contro il Lipsia il 26 novembre, quando la sua partita durò appena quarantacinque minuti. Ora l’Inter valuta i loro rientri.

L’Inter valuta i rientri di Acerbi e Pavard: ecco quando ci saranno

TEMPI DI RECUPERO – L’Inter non avrà a disposizione sia Pavard che Acerbi per la semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta. Lo staff medico nerazzurro riflette sul loro rientro, che sarà appunto graduale e senza particolari accelerazioni. Come riferisce Tuttosport, c’è una partita nel mirino: ossia il match contro il Venezia del prossimo 12 gennaio alle ore 15. Per la partita del Penzo, infatti, Inzaghi dovrebbe recuperare entrambi. Quanto a Matteo Darmian, allarme rientrato: il giocatore si è già aggregato al gruppo e partirà con la squadra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna