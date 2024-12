Acerbi e Pavard: Inter, chi rientra prima? Spuntano due date – TS

L’Inter lunedì sera a Roma contro la Lazio non potrà contare su Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Ma quando rientreranno i due lungodegenti della difesa nerazzurra? Tuttosport ipotizza il loro recupero.

ANCORA FUORI – L’Inter è attesa dallo scontro diretto contro la Lazio, in programma lunedì sera all’Olimpico (ore 20.45). Ma Simone Inzaghi, che ieri ha parlato durante la festa di Natale insieme a Beppe Marotta, anche per la super sfida contro la sua ex squadra non potrà contare su Acerbi e Pavard. I due difensori, titolari dell’Inter, sono fuori ormai da un po’. L’ex biancoceleste dalla trasferta di Verona del 23 novembre, il francese dal 26. Tuttosport analizza entrambe le situazioni.

Acerbi e Pavard ancora fuori: ecco quando l’Inter potrebbe riaverli

POSSIBILI RIENTRI – Acerbi, fuori per un’elongazione muscolare, ha subito un grave ritardo in merito al suo rientro in campo. Ora il suo ritorno è un mistero e non è da escludere che possa ritornare direttamente nel 2025. All’Inter, dopo la trasferta sul campo della Lazio, mancheranno poi le partite contro Udinese, Como e Cagliari. Per quanto riguarda Pavard, out per la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, si ipotizza come data di rientro la Supercoppa a Riad dei primi di gennaio, oppure la trasferta a Venezia del 12.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino