Acerbi OK e la Nazionale lo conferma: adesso è caccia al tris con l’Inter

Francesco Acerbi continua a spingere. Il numero 15 dell’Inter sembra essere tornato a livelli alti: le partite in Nazionale contro Inghilterra e Ungheria sono un’altra conferma del suo stato fisico ottimale. Alla ripresa ci sarà la Roma, e l’ex Lazio vuole esserci dal 1′

CONTINUITÀ – Parola perfetta per descrivere il periodo di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, dopo l’esordio con il Viktoria Plzen e la titolarità contro l’Udinese prima della sosta, ha giocato da titolare anche con la Nazionale italiana, prendendo parte alle sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. In entrambe le partite l’ex Lazio ha dimostrato di essere in forma e in un buon momento mentale. Inoltre, buone indicazioni dal punto di vista tattico anche per Simone Inzaghi, dato che l’ex Lazio ha giocato in entrambe le partite come braccetto di sinistra, nella difesa a tre di Roberto Mancini (composta poi da Bonucci e Toloi, ndr), componendo la catena sinistra della Nazionale con Federico Dimarco, altro giocatore apparso in forma con la maglia azzurra (qui il focus sul numero 32 nerazzurro).

TITOLARE CON LA ROMA? – Domanda che molti si stanno ponendo. Acerbi tornerà a disposizione di Inzaghi dopo l’amichevole contro l’Austria. Il difensore è in ballottaggio con Stefan De Vrij per una maglia da titolare contro la Roma, partita da non sbagliare. Inzaghi potrebbe anche decidere di schierare l’azzurro a sinistra al posto di Bastoni. Quel che è certo è che l’Inter in questo momento può contare sul numero 15 nerazzurro. E questa è una bella notizia.