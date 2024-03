Acerbi non atteso in sede! Ma l’Inter a breve si esporrà – Sky

Acerbi al momento non è previsto che si presenti in sede all’Inter, dove ci sono tuttora i dirigenti. Ma a breve, sull’episodio riguardante Juan Jesus, è atteso un comunicato ufficiale.

GLI SVILUPPI – In collegamento da Milano per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi dà novità rispetto a due ore fa: «Da quello che abbiamo capito un confronto già c’è stato. Non so se sia stato un incontro o una telefonata. Acerbi qui non si è visto e da quello che abbiamo capito non si dovrebbe vedere. Siamo in attesa di posizioni ufficiali da parte del club, dovrebbe uscire un comunicato ufficiale nel pomeriggio. Il Giudice Sportivo non si è espresso, ha mandato tutto alla Procura Federale. Acerbi ha negato quanto accaduto, Juan Jesus invece lo ha ribadito ieri con quel post sui social. Aspettiamo un comunicato dell’Inter, che ieri prima di dire qualsiasi cosa aspettava il confronto che riteniamo sia già avvenuto».