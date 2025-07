Acerbi, niente Arabia: resta all’Inter! E su Leoni? Filtra questo – SM

Acerbi resta all’Inter e non andrà in Arabia Saudita. Il difensore, 37 anni, dunque non lascerà la Beneamata rimanendo ancora per 12 mesi in nerazzurro. Ma i nerazzurri non vogliono comunque mollare Giovanni Leoni. Le ultime da Sport Mediaset.

PERMANENZA – Francesco Acerbi non si muove dall’Inter. A riportarlo i colleghi di Sport Mediaset. Il difensore ex Lazio, 37 anni, sicuramente protagonista durante il ciclo di Simone Inzaghi, allontana le sirene arabe e a meno di sorprese continuerà ad essere un giocatore dell’Inter. Il suo contratto ha ancora una durata di 12 mesi, ossia fino al 30 giugno 2026. Nella prossima stagione, quindi, Cristian Chivu avrà a disposizione l’esperienza del “Leone”, che due mesi fa segnò uno dei gol più iconici degli ultimi anni di Inter: ovvero il 3-3 al Barcellona nella leggendaria semifinale di ritorno di Champions League. Secondo Sport Mediaset, la Beneamata però non molla Giovanni Leoni.

Acerbi verso la permanenza all’Inter, che non vuole mollare Leoni

NON MOLLARE – Leoni, infatti, rimane l’obiettivo numero uno in difesa. Il Parma non fa nessun sconto e richiede per il giovane centrale del 2006 una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Nonostante ciò, la dirigenza dell’Inter non vuole mollarlo. Da capire se da qui alla fine del calciomercato, la Beneamata potrà affondare il colpo. Ovviamente la cessione di qualche giocatore sarà fondamentale (vedi articolo).