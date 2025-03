Acerbi mura e Spalletti lo guarda dal vivo: attriti tra i due? – TS

Francesco Acerbi supera il primo ostacolo di questo tourbillon dell’Inter: ossia Lorenzo Lucca. Luciano Spalletti lo ha visto dal vivo a San Siro. E il prossimo 6 giugno c’è Norvegia-Italia a Oslo. Cercasi l’anti Haaland.

OLTRE L’ETÀ – Spalletti a San Siro per vedere da spettatore Inter-Udinese e ha visto un Francesco Acerbi nel solito canonico formato da muro invalicabile. Il difensore classe 1988, durante l’ultima conferenza stampa post Germania-Italia, è stato interpellato dai colleghi ma il CT della Nazionale ha voluto rispondere con un eloquente: “Ma lei sa di che anno è Acerbi?“. Appunto l’anno sulla carta d’identità è il 1988, 37 anni suonati, ma oggi questo Acerbi ad una Nazionale che il prossimo 6 giugno si troverà ad affrontare nientepopodimeno che Erling Braut Haaland serve eccome.

Acerbi e il possibile “attrito” con Spalletto dovuto alla scorsa estate

ATTRITI – Ieri, Spalletti, al termine della partita di San Siro tra Inter e Udinese, non è sceso giù negli spogliatoi ma non sarà da escludere un’eventuale chiamata tra i due nelle prossime settimane. Il prossimo 6 giugno, infatti, la Nazionale giocherà a Oslo contro la Norvegia nella partita d’esordio per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. E un “Leone” come Acerbi potrebbe servire eccome. Se si considerano, soprattutto, gli ultimi precedenti. Ma, Tuttosport sottolinea anche il possibile attrito che c’è tra il difensore dell’Inter e lo stesso Spalletti, dovuto alla decisione di Acerbi di operarsi per pubalgia la scorsa estate rinunciando all’Europeo in Germania.

Fonte: Tuttosport – F.M.