Acerbi-Lukaku, atto terzo! Il ‘Leone’ ritorna a ruggire per Inter-Napoli

Inter-Napoli è anche la sfida nella sfida tra Acerbi e Lukaku. Inzaghi ha deciso di riaffidare la difesa al centrale italiano, classe 1988.

COME BACK – Il Leone è pronto a ruggire. Domani Simone Inzaghi si affiderà nuovamente a Francesco Acerbi. Il difensore, dopo tre settimane esatte di stop a causa dell’infortunio rimediato a Roma, ritornerà al centro della difesa per dirigere l’Inter contro il Napoli. Inzaghi, insieme allo staff medico nerazzurro, ha gestito le condizioni e il recupero dell’ex centrale della Lazio e della Nazionale azzurra. Nessun minuto contro Venezia e Arsenal, nonostante fosse già regolarmente arruolabile, per averlo bello pronto e tirato a lucido contro Romelu Lukaku. D’altronde per arginare un peso massimo come l’attaccante belga occorre un uomo tutto d’un mezzo, un vero e proprio signore della difesa come Acerbi. Il Leone sa come fare. Lo stesso Lukaku lo ha testato sulla sua pelle un anno fa, quando fece capolino al Meazza con la maglia della Roma non toccando praticamente mai palla. Lo stesso discorso, poi, nel match di ritorno giocatosi all’Olimpico.

Inter-Napoli è anche Acerbi contro Lukaku: specialista!

SPECIALISTA – Stefan de Vrij, che tanto bene si è comportato durante queste settimane, ritornerà nuovamente in panchina. Contro Lukaku serve appunto il Leone Acerbi. L’ex Lazio è uno specialista nel marcare questo tipo di attaccanti. Oltre che con Lukaku, lo ha già fatto in passato e con risultati eccellenti contro giocatori del calibro di Erling Braut Haaland, Olivier Giroud, Victor Osimhen. Chi se non Acerbi può arginare e limitare la forza fisica e la prorompenza straripante di Lukaku. Ritornando, appunto, al doppio confronto dello scorso anno: il belga a Milano (1-0 nerazzurro) chiuse con zero tiri verso la porta di Yann Sommer e una quindicina di palloni toccati. Leggermente meglio, invece, al ritorno nel 2-4 interista all’Olimpico, dove arrivò alle soglie della porta di Sommer, ma senza mai riuscire a concludere. Domani una nuova interessante sfida.