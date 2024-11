Acerbi lascia Appiano Gentile! Fiorentina-Inter? Uno ci crede – Sky

Acerbi ha lasciato Appiano Gentile e quindi non dovrebbe partire in direzione Firenze per la sfida tra Fiorentina e Inter. Un altro invece può farcela.

LE ULTIMISSIME – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha aggiornato sulle condizioni atletiche degli infortunati in casa Inter. Su Acerbi arriva un aggiornamento praticamente definitivo in vista di Fiorentina-Inter: «Acerbi ha lasciato il centro sportivo e quindi non parteciperà per la trasferta. L’allenamento sta per cominciare, ma Acerbi ancora non ha recuperato. La squadra rimane alla Pinetina e nel primo pomeriggio parte col treno per Firenze. Degli infortunati dovrebbe farcela Davide Frattesi, rispetto a Carlos Augusto e Di Gennaro».

Acerbi verso il forfait in Fiorentina-Inter: precauzione

IL PUNTO – L’Inter predica cautela nei confronti di Acerbi, che era uscito anzitempo per un’elongazione muscolare contro il Verona nell’ultimo turno di campionato. Il difensore italiano, infatti, ha dato forfait dopo pochi minuti, saltando anche la partita di Champions League contro il Lipsia. Ora un nuovo riposo precauzionale. Il difensore ha appena lasciato Appiano Gentile e quindi non salirà sul treno che porterà nel pomeriggio la Beneamata verso Firenze, per la sfida attesa di domani contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Da capire se rientrerà con il Parma.