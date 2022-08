Acerbi all’Inter fatta! Attesa per Pastorello ma visite mediche fissate − Sky

Acerbi è ormai virtualmente un giocatore dell’Inter. Il difensore sta per lasciare la Lazio, già programmate le visite mediche. Si attende anche l’arrivo di Pastorello

QUASI FATTA − Francesco Acerbi è ad un passo dall’Inter. È la settimana decisiva per l’arrivo del quarto centrale nerazzurro e ultimo acquisto della campagna estiva. Il giocatore arriverà dalla Lazio che presto darà l’OK per il prestito con diritto di riscatto. Si attende, inoltre, Federico Pastorello – agente di Acerbi – per chiudere l’operazione. Fissate anche le visite mediche. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, saranno tra martedì e mercoledì.