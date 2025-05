Acerbi: «Gol al Barcellona, la vera gioia è vedere l’emozione dei tifosi dell’Inter»

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Francesco Acerbi ha ripercorso uno dei momenti più iconici del cammino europeo dell’Inter: il gol del momentaneo 3-3 nella semifinale di ritorno contro il Barcellona. . L’intervista, rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha messo in luce tutta l’umanità e la spontaneità del difensore nerazzurro.

NELLA STORIA DELL’INTER – Un gol pesantissimo, simbolo della determinazione nerazzurra, realizzato in un momento di totale emergenza, quando sembrava tutto compromesso. Francesco Acerbi è tornato a parlare così del gol realizzato contro il Barcellona: «Mancavano pochi minuti e non riuscivamo neanche ad andare in attacco, facevamo fatica. Non c’era nulla da perdere», ha raccontato Acerbi, ricordando quei minuti concitati: «Ogni tanto mi metto là davanti negli ultimi minuti per cercare di fare un po’ di casino», ha detto con sincerità, spiegando il gesto più da attaccante che da difensore centrale. L’azione del gol è stata quasi istintiva: «La palla è andata a Thuram, poi da lui a Dumfries… sono tutte cose che vengono naturali, non pensi a niente», ha aggiunto. E poi, lo scoppio di gioia: «Appena ho visto il gol, la gioia è stata immensa. Ma l’emozione vera, secondo me, arriva il giorno dopo».

Acerbi, emozione indescrivibile dopo il gol! Tutto per i tifosi dell’Inter

REGALARE EMOZIONI – Quello che colpisce delle parole di Acerbi è il valore attribuito all’affetto dei tifosi. «L’emozione vera non è il gol in sé, è l’emozione che dai alla gente. Hai dato un’emozione che solo un tifoso vero dell’Inter può vivere: è lì che piange, soffre, spera in un miracolo… è quella l’emozione che mi dà il gol, più del gol stesso». Una dichiarazione che mostra il lato più profondo del calcio, quello che va oltre il risultato e tocca il cuore delle persone. E sabato, a Monaco, Acerbi e i suoi compagni proveranno a regalare un’altra emozione indimenticabile.