Acerbi dopo quasi 3 mesi, ma in Inter-Fiorentina c’è un’altra novità

La grande novità di Inter-Fiorentina sarà il ritorno dal primo minuto di Francesco Acerbi. Simone Inzaghi, oltre all’ex Lazio, prepara almeno un’altra novità.

DUE NOVITÀ – A ridosso della partita del Napoli, che vincendo con l’Udinese potrebbe portarsi a più sull’Inter, i nerazzurri si preparano al secondo scontro nel giro di 96 ore contro la Fiorentina. Dopo la batosta di Firenze per 3-0, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata al riscatto. A San Siro, si aspettano alcuni cambi rispetto a giovedì, due su tutti. Il primo è quello relativo a Francesco Acerbi. Il difensore, ex Lazio, ha giocato la sua ultima partita in assoluto con la maglia dell’Inter lo scorso 23 novembre. Era un Verona-Inter e la sua partita durò appena 15′, poi il forfait. Domani si prepara nuovamente al ritorno in campo. Ma per Inter-Fiorentina ci sarà pure un’altra novità dall’inizio: ossia Matteo Darmian. E si tratta di una novità obbligata, vista la squalifica di Denzel Dumfries.

Acerbi e Darmian: la probabile formazione per Inter-Fiorentina

PROBABILE – Per Inter-Fiorentina, poi Inzaghi rilancerà dal primo minuto anche Nicolò Barella, che era partito dalla panchina a Firenze. Federico Dimarco, com’è già ampiamente detto nel corso della giornata, salterà la partita e al suo posto c’è il ballottaggio tra Carlos Augusto e Nicola Zalewski. In vantaggio il brasiliano. Le ultime sulla probabile formazione di Inter-Fiorentina:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.