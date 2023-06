Acerbi, da Manchester City-Inter una soddisfazione: Haaland annullato!

L’Inter esce sconfitta dalla finale di Champions League contro il Manchester City. Per Acerbi però la partita riserva una piccola consolazione: vinta la sfida con Erling Haaland

MONUMENTALE – Da Istanbul l’Inter non riporta a casa solo delusione. Tanto orgoglio per un match che poteva andare diversamente anche per la prova maiuscola della difesa ed in particolare di Acerbi. L’ex Lazio ha confermato, nella finale di Champions League contro il Manchester City, l’importanza nell’undici di Simone Inzaghi. Il difensore, nonostante la sconfitta, è stato uno dei migliori in campo ad Istanbul: all’ex Lazio il merito di aver “annullato” Erling Haaland, uno dei migliori attaccanti del panorama europeo. Il difensore nerazzurro è sempre stato perfetto negli anticipi e nelle chiusure, riuscendo la maggior parte delle volte a vincere i duelli aerei e fisici con il norvegese. Haaland, nell’arco dei 90′, è riuscito a costruirsi solo un’occasione, ottimamente disinnescata da Onana. Non una banale impresa, visti i numeri stratosferici dell’ex Borussia Dortmund in stagione (52 reti in 53 gare, ndr). Acerbi, anche nella serata di ieri, si è eretto a baluardo della difesa nerazzurra, dimostrando ancora una volta di meritare la conferma anche per la prossima stagione nonostante l’età non sia più dalla sua parte.