Acerbi, cosa si nasconde realmente dietro il suo problema? Facciamo chiarezza

Il caso legato a Francesco Acerbi sta destando più di qualche interrogativo tra tifosi e addetti ai lavori. Il difensore centrale, pedina fondamentale nella retroguardia dell’Inter, non sarà disponibile neanche per il prossimo match di campionato contro la Lazio, così come annunciato da Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen.

ANCORA ASSENTE – Dopo Bayer Leverkusen-Inter, Simone Inzaghi ha confermato al termine della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen che Francesco Acerbi non sarà tra i convocati lunedì prossimo contro la Lazio. Il protrarsi dell’assenza del difensore sta assumendo contorni insoliti. Secondo quanto trapela, il giocatore avrebbe accusato un lieve peggioramento delle sue condizioni fisiche, tale da dilatare significativamente i tempi di recupero previsti inizialmente. In precedenza, il rientro di Acerbi era stato indicato per la trasferta contro la Fiorentina, ma il giocatore non è sceso in campo né in quella gara, né in quelle successive contro Parma e Bayer Leverkusen. Ora, con il match contro la Lazio all’orizzonte, si parla di un ulteriore slittamento a data ancora da destinarsi.

Nonostante de Vrij, l’assenza di Acerbi pesa. E quel rinnovo…

DUBBIO – L’assenza prolungata di Acerbi si traduce in un numero crescente di partite saltate: considerando anche la sfida di lunedì, saranno ben undici gli incontri ufficiali a cui il difensore ha dovuto rinunciare in stagione. Un dato significativo per un giocatore che, a marzo scorso, aveva rinnovato il proprio contratto fino al 2026, testimonianza della fiducia che la società ripone in lui. Nonostante le difficoltà, il reparto difensivo dell’Inter sta garantendo buone prestazioni grazie al contributo di Bastoni, De Vrij e Bisseck, spesso impegnati in turni ravvicinati. Ma il peso del calendario potrebbe farsi sentire, e la mancanza di un elemento esperto come Acerbi aumenta la responsabilità sul resto della squadra. Se non si tratta di una ricaduta, cosa sta realmente ostacolando il recupero di Acerbi? La vicenda rimane avvolta in una coltre di incertezze.