Acerbi, altro che Europei: deve operarsi! Attesa anche per l’Inter

Una delle notizie del pomeriggio riguarda l’assenza di Acerbi dal raduno dell’Italia in vista degli Europei. Uno stop che gli impedirà di partecipare al torneo in Germania, ma con qualcosa in più: deve operarsi.

IL GUAIO – Francesco Acerbi ci ha provato, ma ha dovuto arrendersi alla pubalgia. A seguito della vittoria dello scudetto con l’Inter, nel derby col Milan, il difensore aveva annunciato il problema con cui peraltro conviveva da tempo. Nel corso della stagione, Acerbi ha dovuto disputare diversi mesi con il fastidio, che ha provato a superare dopo l’aritmetica certezza del titolo. Ma, pur essendo tornato a disposizione di Simone Inzaghi per le ultime due giornate di Serie A, giocando sia con la Lazio sia col Verona, non è bastato. E oggi ha dovuto dire no al raduno in vista degli Europei.

Acerbi: niente Europei ma operazione e arrivederci all’Inter 2024-2025

LO STOP – La stagione di Acerbi è finita, così come la speranza di giocare gli Europei che aveva vinto nel 2021 a Wembley con l’Italia. Lunedì prossimo dovrà operarsi, questa è la decisione che filtra. Il difensore proverà quindi con un intervento a risolvere la questione pubalgia, in modo da tornare al meglio per la prossima stagione. Lo si rivedrà presumibilmente al raduno, nei primi dieci giorni di luglio, ma agli Europei non potrà partecipare. Sul fronte Nazionale, il sostituto di Acerbi dovrebbe essere Federico Gatti ma al momento è soltanto preallertato. Non è scontato che il difensore della Juventus sarà poi preso in considerazione.