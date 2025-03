Chi fa… Acerbi fa per 3: Lucca, Gimenez e Kane! Inter ad ‘Ace’ – CdS

Tris di bomber all’orizzonte per Francesco Acerbi, che in sequenza si prepara ad affrontare in sequenza Lucca, Gimenez e Kane. L’Inter si affida al suo “Leone”.

TRIS – Quando il gioco si fa duro, allora entra in scena Francesco Acerbi. L’Inter, tra pochi giorni, inizierà il suo infuocato tour de force che la vedrà in campo nove volte in un mese tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Francesco Acerbi dovrà essere protagonista durante queste settimane cruciali. E l’inizio non è banale: in sequenza, l’ex difensore della Lazio si troverà di fronte Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese, Santiago Gimenez del Milan ed Harry Kane, super bomber del Bayern Monaco. Tre esami con difficoltà in crescendo, il 37 enne dovrà dare il meglio di sé.

L’Inter si affida ad Acerbi per disinnescare Lucca, Gimenez e Kane

AVVERSARI NUOVI – L’Inter si affida al suo “Leone” Acerbi, che in questo tipo di partite e contro questo tipo di avversari è praticamente una sicurezza assoluta. Lo sanno bene i vari Haaland (due volte), Lukaku (quattro volte), Retegui, Kean, Osimhen. Come sottolinea il Corriere dello Sport, se contro Lucca non sarà ovviamente una sfida inedita, contro Gimenez e Kane invece sì. Significa che si preparerà e li studierà, con l’obiettivo di essere pronto e preparato per disinnescarne i punti di forza. Nei sei derby vinti consecutivamente, “Ace” era stato perfetto a disinnescare Olivier Giroud. Ora toccherà farlo con Gimenez ed eventualmente anche con Abraham. Poi toccherà all’uragano Kane, 32 gol stagionali in 37 partite, tra cui 10 in Champions League. Insomma, una vera e propria macchina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno