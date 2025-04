I 5 derby confermano l’inadeguatezza delle punte di riserva dell’Inter

Cinque derby, tre sconfitte, con le punte di riserva dell’Inter in campo sia nel doppio confronto di Coppa Italia che in Supercoppa Italiana. Un solo gol.

SCARSO CONTRIBUTO – Le punte di riserva dell’Inter non sono da Inter: Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Anche se l’attaccante austriaco, rispetto ai primi due, ha dato molto di più in questa stagione. Nei cinque derby contro il Milan, due di campionato e tre di coppa (spalmati tra Supercoppa e Coppa Italia), Simone Inzaghi ha scelto gli attaccanti di riserva. Sia per motivi prettamente di turnover, che di infortuni dei titolari. Basti pensare a Marcus Thuram out nella finale di Supercoppa italiana o allo stesso Lautaro Martinez ai box nella semifinale di andata di Coppa Italia. Le riserve, a parte Taremi autore del gol del momentaneo 2-0 nella finale di Riad, hanno risposto malissimo. Soprattutto se il loro contributo viene messo a confronto con quello degli attaccanti di un Milan nono in Serie A. In cinque derby, Jovic e Abraham (sulla carta non titolari) hanno messo a referto quattro gol, peraltro tutti o quasi decisivi.

Da Taremi a Correa, le riserve dell’Inter in attacco il grande flop

INADEGUATEZZA – La fiducia di mister Inzaghi non è mai mancata. E anche ieri, nel quinto e ultimo derby stagionale, le alternative in avanti dell’Inter hanno deluso. Il mister piacentino ha finito la partita con tutte le riserve, più Lautaro Martinez, in campo: da Taremi ad Arnautovic fino ad arrivare a Correa. Il loro apporto è stato mediocre. L’iraniano, arrivato la scorsa estate per ricoprire il ruolo della validissima alternativa ai due titolari, è stato un flop clamoroso. Solo tre gol in stagione, tra cui uno solo in Serie A. Dai suoi attaccanti di scorta, Inzaghi non chiedeva di certo la luna, ma comunque di diventare decisivi nei momenti opportuni. Anche e soprattutto per non sovraccaricare il peso dell’attacco solamente sulle spalle di Lautaro Martinez e Thuram. E invece, i cinque derby sono la fotografia dell’inadeguatezza delle punte di riserva nerazzurre.