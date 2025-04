25 aprile con vista su Inter-Roma, oggi si torna al lavoro: 2 indicazioni

Nel giorno della Liberazione, il 25 aprile, l’Inter ritorna a lavorare dopo il giorno di riposo post Coppa Italia contro il Milan. Due indicazioni attese dall’allenamento di Appiano Gentile in vista di Inter-Roma.

AL LAVORO – Smaltita la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, per l’Inter è tempo di ritornare a lavorare in quel di Appiano Gentile. Ieri, Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma già oggi, 25 aprile, si ripartirà. C’è da preparare la delicatissima e cruciale sfida di campionato contro la Roma di Claudio Ranieri, in serie positiva in campionato da 17 partite. I nerazzurri sono attesi da 72 ore decisive: prima i giallorossi in Serie A per continuare il super duello col Napoli al primo posto e poi la trasferta a Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League. Si gioca domenica alle 15. L’allenamento di oggi darà due indicazioni.

Le due indicazioni a -2 da Inter-Roma nell’allenamento di Appiano Gentile

INFORTUNATI – La prima indicazione che arriverà a due giorni da Inter-Roma è quella legata alla situazione infortuni. Ieri, i tre lungodegenti Dumfries, Zielinski e Thuram hanno lavorato, nonostante il resto della squadra fosse a riposo. Sia l’olandese che il polacco, tra oggi e domani, ritorneranno in gruppo e contro la Roma saranno convocabili. Per Thuram bisogna aspettare la trasferta a Barcellona.

SOSTITUTI – La seconda indicazione riguarderà invece gli eventuali sostituti dei due squalificati Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan. Per il primo c’è ballottaggio Bisseck-Carlos Augusto, anche se quest’ultimo sembra l’indiziato numero uno per giocare da titolare. A centrocampo, dovrebbe essere Davide Frattesi il sostituto dell’armeno, a meno che Inzaghi non decida di schierare Asllani in regia e spostare Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra.