Le 2 vite di Arnautovic all’Inter e quest’anno solo gol pesanti – CdS

Il contributo di Marko Arnautovic alla causa dell’Inter, in questa stagione, si sta rivelando più decisivo che mai. Sette gol pesanti per l’austriaco.

DUE VITE – La sua prima vita all’Inter fu breve e vissuta solo da tifoso, la seconda la sta vivendo da protagonista. Marko Arnautovic, come sottolinea il Corriere dello Sport, è l’unico giocatore nerazzurro superstite di quella meravigliosa cavalcata del 2010. Ma in quel caso il giovane Arna recitò un ruolo da semplicissimo comprimario, lasciando la scena a Milito e compagni. L’Arnautovic 2.0, invece, piano piano sta diventando sempre più protagonista di questa Inter. E dopo lo scudetto della seconda stella vinto lo scorso anno, l’ex Bologna sogna un altro triplete. Ma il suo contributo, nonostante lo stesso numero di reti (sette, ma mancano ancora diverse gare da giocare), si sta rivelando più impattante e decisivo.

Arnautovic si è preso l’Inter a suon di gol pesantissimi

PESO – Finora, Arnautovic ha appunto segnato sette gol. Sette marcature di un peso specifico assoluto, perché in quattro occasioni ha sbloccato il risultato, in una ha avviato una grande rimonta (contro il Monza) e in un’altra la sua prodezza ha determinato la vittoria (con la Fiorentina). L’unico gol utile soltanto per le statistiche è stato quello siglato in Champions League contro la Stella Rossa (risultato finale 4-0, seconda rete). Il ruolo di Arnautovic, in questa Inter, è cresciuto con il trascorrere dei mesi. Dopo un autunno negativo, l’exploit è arrivato dal 2025 in avanti, diventando quel titolare acquisito capace di intervenire nel momento del bisogno. Ma “Arna”, oltre ad essere un protagonista in campo, è anche un clamoroso uomo-spogliatoio: emblematico l’abbraccio di Simone Inzaghi dopo l’assist per la rete del 2-0 di Lautaro Martinez contro il Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno