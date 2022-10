HOTPOST – Rivedi la diretta con l’analisi dopo Fiorentina-Inter di Serie A

HotPost è il format di Inter-News.it dedicato al post-partita nerazzurro a caldo. Quello di oggi è incentrato su Fiorentina-Inter di Serie A, terminata con un’altra incredibile vittoria per 3-4. Di seguito tutte le informazioni utili per recuperare in differita la diretta video andata in onda sulla Inter-News Web TV dopo il triplice fischio finale

HOTPOST – L’incredibile vittoria dell’Inter allo stadio Artemio Franchi di Firenze è stata commentata a caldo dalla Redazione di Inter-News.it anche in video, oltre che sul sito. Nella prima puntata stagionale di “HotPost” condotta da Romina Sorbelli – presentatrice anche del TG di Inter-News.it (QUI l’ultima edizione) –, sono intervenuti anche redattori Giulio Di Cienzo, Elisa Luceri, Alberto Gallo e Matteo Rizzi. Focus sulla partita vinta sul finale dai nerazzurri. Il prossimo appuntamento in diretta è per il “Pre-Match” di Inter-Viktoria Plzen di UEFA Champions League. Di seguito il video del post-partita di Fiorentina-Inter di Serie A firmato Inter-News.it. L’incredibile vittoria dell’allo stadio Artemio Franchi di Firenze è stata commentata a caldo dalla Redazione dianche in video, oltre che sul sito. Nella prima puntata stagionale di “” condotta da, sono intervenuti anche redattori. Focus sulla partita vinta sul finale dai nerazzurri. Il prossimo appuntamento in diretta è per il “Pre-Match” didi. Di seguito il video del post-partita didifirmato Inter-News.it.

HotPost su sito, app e social: tutte le info

SEGUICI OVUNQUE – Non perdere nessuna puntata di “HotPost” e nessun video grazie alla Inter-News.it Web TV su YouTube e non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).