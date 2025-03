Zielinski e Zalewski, la Polonia ne risparmia solo uno dell’Inter! Convocato nonostante l’infortunio

Nonostante gli infortuni di Zalewski e Zielinski, ancora indisponibili per l’Inter, la Polonia ha deciso di convocarne uno. Anche durante questa sosta, le decisioni di molte nazionali fanno ancora una volta discutere (dopo Thuram…).

NONOSTANTE L’INFORTUNIO – Nicola Zalewski è stato convocato dalla Nazionale polacca per le prossime gare di qualificazione al Mondiale 2026, in programma il 21 e il 24 marzo contro Lituania e Malta. Ancora una volta, la scelta di Michal Probierz, Commissario Tecnico della Polonia, fanno discutere. L’esterno dell’Inter, infatti, è fermo da quasi un mese a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e il suo ritorno in campo è previsto solo dopo la sosta di campionato. Zalewski non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio e la tabella di marcia prevista dall’Inter punta al suo rientro dopo la sosta della Serie A. In questo contesto, la sua convocazione in Nazionale appare quantomeno sorprendente, considerando che il giocatore non ha ancora ripreso a lavorare con il gruppo. Discorso diverso, invece, per Piotr Zielinski, che invece rimarrà a Milano.

Zielinski e Zalewski infortunati, ma uno convocato!

UNO RISPARMIATO – Diverso, invece, il discorso per Piotr Zielinski. Il problema fisico del centrocampista è ben più grave e per questo motivo è stato escluso dalla lista dei convocati (almeno lui…), per permettergli di recuperare con calma dalla distrazione al gemello mediale della gamba destra. Se da una parte la Federazione polacca ha scelto la prudenza per Zielinski, dall’altra sorprende la chiamata per Zalewski. L’Inter ora dovrà decidere come muoversi. I rischi di una ricaduta o di un recupero affrettato per questi giocatori, potrebbe mettere a serio rischio il loro recupero effettivo, in un momento della stagione delicato per l’Inter.

