Zielinski si ferma ancora: niente centesima con la Polonia! Salta la Finlandia

Zielinski dovrà ancora aspettare per festeggiare la sua centesima presenza con la maglia della Nazionale polacca. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è stato costretto a fermarsi durante l’allenamento di ieri a causa di un fastidio muscolare al polpaccio.

NUOVO INFORTUNIO – Piotr Zielinski si ferma ancora. Un problema che lo aveva già tormentato nella parte finale della sua prima stagione in nerazzurro e che ora torna a creare preoccupazione, anche in vista del prossimo Europeo. Il ct della Polonia Michal Probierz, che sperava di avere il centrocampista a disposizione per la sfida in in programma questa sera contro la Finlandia, ha dovuto prenderne atto: Zielinski non sarà della partita. La decisione di non inserirlo tra i convocati è arrivata dopo gli accertamenti effettuati dallo staff medico, che ha preferito non correre rischi inutili a pochi giorni dall’inizio del torneo continentale.

Zielinski nuovo stop: una condizione fisica da ritrovare

INTER OSSERVA – Il classe ’94 resta dunque fermo a quota 99 presenze con la selezione polacca, rinviando l’importante traguardo della tripla cifra. Un segnale che conferma come le sue condizioni fisiche non siano ancora ottimali, nonostante il percorso di recupero avviato da settimane. Anche in casa nerazzurra si osserva la situazione con attenzione: il centrocampista polacco, a meno di clamorose mosse di mercato, sarà riconfermato all’interno della rosa di Cristian Chivu e sarà fondamentale ritrovarlo al meglio per l’inizio della preparazione estiva e ancor prima per il Mondiale per Club, con una stagione – la sua prima in nerazzurro -, totalmente da riscattare, perché condizionata da tanti problemi fisici.