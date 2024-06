Zielinski rassicura: «Ho sentito tirare qualcosa. Nessun problema»

La Polonia ha affrontato l’Olanda nella fase a gironi di Euro 2024 perdendo 2-0 contro l’Olanda. Piotr Zielinski ha giocato da titolare la sfida, ma poi è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Dopo la partita, in un’intervista rilasciata a Przegląd Sportowy Onet ha spiegato l’entità del problema e il motivo del cambio.

MOTIVO DELL’USCITA – Piotr Zielinski, nuovo acquisto dell’Inter a parametro zero dopo aver terminato la sua esperienza al Napoli, durante la partita tra Polonia e Olanda è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso dell’ultimo quarto d’ora a causa di un problema muscolare. Il centrocampista polacco ha poi spiegato l’accaduto per rassicurare i tifosi preoccupati: «Non ho problemi seri. “Mi sentivo semplicemente molto stanco nei bicipiti, e dopo un’accelerazione ho sentito qualcosa. Per noi è stata sicuramente una bella partita. Abbiamo alzato l’asticella per gli olandesi. Non so se se lo aspettassero o no».

Zielinski vede oltre la sconfitta con l’Olanda

LA PARTITA – Zielinski commenta così dopo la sconfitta della Polonia: «Ci sono tanti aspetti positivi, mancano ancora due partite. Una vittoria può darci la possibilità di continuare in questo cammino. Con l’Austria possiamo vincere e faremo di tutto affinché ciò accada». La prestazione di Zielinski, nonostante il contrattempo fisico, rimane un punto fermo per la nazionale polacca. Il centrocampista ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua capacità.