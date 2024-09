Zielinski e la Polonia vincono al 97′! Alla Scozia non basta il… Napoli

Il match tra Scozia e Polonia è terminato 2-3. In campo diversi giocatori della Serie A. Tra questi il centrocampista dell’Inter Zielinski. Vittoria in extremis.

NUOVO SORPASSO IN EXTREMIS – All’Hampden Park di Glasgow va in scena il primo incontro di Nations League per Galles e Polonia, valido per il gruppo 1. Nell’altra partita del raggruppamento, giocata in contemporanea, il Portogallo ha vinto contro la Croazia. Infinito Cristiano Ronaldo, che ha trovato la sua novecentesima rete in carriera. In Scozia, diversi giocatori della Serie A in campo. Tra cui Zielinski dell’Inter, Dawidowicz del Verona, Zalewski della Roma, Urbanski del Bologna e Walukiewicz del Torino (quest’ultimo entrato nella ripresa) tra le fila della nazionale polacca. Nella Scozia giocano i due neo-giocatori del Napoli Gilmour e Scott McTominay. Match intenso a Glasgow, con la Polonia che gela l’Hampden Park chiudendo il primo tempo sul 2-0 con le reti Szymanski e Lewandowski. In mezzo, la rete annullata a McTominay per tocco di mano. Nella ripresa, i padroni di casa si svegliano e i due giocatori del Napoli salgono in cattedra: dopo un minuto di secondo tempo, Gilmour fa 1-2; mentre al 76′ McTominay pareggia i conti. Nel finale, la Polonia riesce a spuntarla segnando su rigore con Zalewski al 97′ Incredibile epilogo. Per Zielinski 82′ di gioco. Il centrocampista dell’Inter ha esordito per la prima volta in stagione, in quanto con la maglia nerazzurra non ha ancora messo sulle gambe neanche un minuto.

MINUTI – Debutto appunto per Zielinski, non ancora impiegato da Simone Inzaghi con la maglia dell’Inter. Il centrocampista polacco, prima di ritornare a Milano, dovrà giocare ancora contro la Croazia domenica sera. Come detto dall’ex Napoli, nelle scorse ore, non vede l’ora di scendere in campo a San Siro.