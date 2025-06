Zielinski, il ct della Polonia: «Lui capitano per il bene della nazionale»

Michal Probierz, ct della Polonia, ha spiegato la scelta relativa al cambio di capitano nella nazionale. Continua il caso Robert Lewandowski sostituito dal giocatore dell’Inter Piotr Zielinski.

CONFERENZA STAMPA – Il ct della Polonia Michal Probierz ha spiegato tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni: «Per quanto riguarda il campo di allenamento, abbiamo concordato che Robert non sarebbe venuto. Solo mercoledì 4 giugno, la sera, ho scoperto che Robert sarebbe venuto a dire addio a Grosicki. Per quanto riguarda l’analisi dopo la partita contro la Moldavia, dopo aver parlato con molti giocatori e membri dello staff, ho avuto un giorno per pensare e prendere una decisione, e poi ho deciso che ci sarebbe stato un cambio del capitano della nazionale. È sempre una decisione molto difficile, perché è un giocatore eccezionale, ma ha deciso di cambiare il capitano. Ieri abbiamo parlato al telefono e dopo essere arrivato a Helsinki alle 20.45 ora locale, ho incontrato Piotr Zieliński e abbiamo parlato di come avrebbe accettato la fascia. Alle 21.16 ho dato informazioni a Lewandowski e gli ho dato l’informazione che avremmo dovuto cambiare qualcosa in questa squadra e Piotr Zieliński sarebbe stato un capitano migliore. Lui rispose che la fascia di capitano non significava nulla e non avrebbe cambiato nulla nella squadra. Penso che cambierà molto».

SPIEGAZIONE – Probierz ha infine motivato la scelta: «Più tardi, alle 21:59, Robert mi ha detto che voleva rinunciare alla fascia da solo. Ho detto che non potevo farlo perché era una mia decisione. Ho scoperto che si stava dimettendo dal gioco dai media. Questo non è per cattive emozioni, ma solo per il bene della squadra. Penso che sia normale che alcune decisioni vengano comunicate in questo modo, al telefono. Mi hanno licenziato e assunto più di una volta al telefono. Zielinski è una persona molto buona, porta una buona atmosfera e giocatori giovani. Questa è una decisione per il bene della nazionale».

fonte: przegladsportowy.onet.pl