Zielinski: «Ho sentito un leggero fastidio. Vediamone l’evoluzione»

Piotr Zielinski ha parlato al termine di Polonia-Croazia, terminata con il punteggio di 3-3, descrivendo le ragioni alla base della sua sostituzione nel secondo tempo del match.

LE DICHIARAZIONI – Piotr Zielinski ha vissuto Polonia-Croazia, sfida di UEFA Nations League terminata per 3-3, con un senso di dolcezza misto a uno di amarezza. Da un lato, la Nazionale polacca è andata in vantaggio grazie alla sua rete e si è resa protagonista di una rimonta nella seconda frazione dal punteggio di 1-3 a quello di 3-3. Dall’altro, però, il centrocampista dell’Inter si è visto costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare verificatosi nella seconda fase del secondo tempo. Il calciatore, espressosi sul punto a Tvp Sport, ha provato a rassicurare sulle sue condizioni: «Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione».

Zielinski sull’andamento della sfida tra Polonia e Croazia

ANDAMENTO INCONTRO – Zielinski ha poi proseguito indicando il proprio punto di vista in merito al modo in cui la sua Polonia ha gestito la partita, con un focus sulle disattenzioni che hanno costato caro alla sua Nazionale: «Per me è inspiegabile quello che è accaduto. Siamo partiti bene, i primi 20 minuti sono stati buoni, ma dopo il gol non avremmo dovuto abbassare così il ritmo. Abbiamo concesso gol alla Croazia troppo facilmente, quando invece dovevamo essere noi a provare a centrare un’altra rete. Dobbiamo lavorarci sopra perché nelle ultime occasioni gli avversari ci hanno segnato con troppa facilità».