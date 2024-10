Zielinski timbra il cartellino! Aperte le marcature in Polonia-Croazia

Sceso in campo da titolare, ci ha messo solo cinque minuti Piotr Zielinski per timbrare il cartellino in Polonia-Croazia, gara in corso proprio in questi minuti e valevole per la Lega A della UEFA Nations League.

CAPITANO IN GOL – In campo dal primo minuto con la fascia da capitano, Piotr Zielinski ha subito timbrato il cartellino in Polonia-Croazia, gara valevole per la UEFA Nations League e in corso proprio in questi minuti. Ci ha messo solo cinque minuti il centrocampista dell’Inter per aprire le marcature della partita, che è al momento ferma sul punteggio di 1-0 dopo circa un quarto d’ora.