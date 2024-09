Zielinski torna in campo: le formazioni ufficiali di Scozia-Polonia!

Scozia-Polonia, prima sfida del girone di Nations League del gruppo A, avrà inizio alle ore 20.45, Nelle formazioni ufficiali compare anche Piotr Zielinski, tornato dopo l’infortunio.

IN CAMPO – Tra pochi minuti avrà inizio Scozia-Polonia, partita che vale per la prima giornata del girone di Nations League. In campo ci sarà anche Piotr Zielinski, schierato dal CT Michal Probierz come regista nel centrocampo a cinque scelto per la sfida. Il calciatore polacco, arrivato all’Inter in estate come colpo a parametro zero, è ancora a quota zero minuto con la maglia nerazzurra. Il motivo è ovviamente l’infortunio avuto nell’ultima fase di preparazione che ha rallentato l’inserimento nell’ingranaggio tattico di Simone Inzaghi. Per Zielinski, però, arriva la chance di tornare in campo proprio in Scozia Polonia, con l’obiettivo di riuscire a incidere come lui stesso ha dichiarato. La speranza è che la sfida di Nations League possa avere lo stesso esito di quella appena terminata dall’altro parametro zero dell’Inter Mehdi Taremi, in gol con l’Iran nel match di qualificazione ai Mondiali.

Scozia-Polonia, le formazioni ufficiali: Zielinski c’è!

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Christie; Dykes.

Allenatore: Clarke.

POLONIA (3-5-2): Bulka; Bednaker, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.

Allenatore: Probierz.