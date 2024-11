Zielinski, brutte notizie a fine primo tempo: rischio retrocessione!

Brutte notizie per Piotr Zielinski alla fine del primo tempo di Polonia-Scozia. Sotto di 0-1, la sua nazionale rischia la retrocessione nella Lega B della UEFA Nations League.

RISCHIO – È terminato 0-1 il primo tempo di Polonia-Scozia, sfida del gruppo A1 di UEFA Nations League. E non arrivano buone notizie per la nazionale di cui è capitano Piotr Zielinski. Al momento, infatti, gli scozzesi sono avanti grazie alla rete di McGinn dopo tre minuti. Al momento, quindi, la Scozia supererebbe proprio i diretti avversari in classifica, portandosi a quota 7. Con il quarto posto, ricordiamo, arriverebbe la retrocessione nei gironi di Lega B della competizione. Servirà un’impresa per il centrocampista dell’Inter e i suoi per cercare di riagguantare il risultato nella ripresa. Consapevoli che può bastare un pareggio per arrivare terzi e mantenere la permanenza in Lega A.