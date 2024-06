Zazzaroni: «Spagna-Italia? Convinto che si possa vincere». Poi cita 3 dell’Inter

Zazzaroni ha commentato la partita tra Spagna e Italia, in programma domani sera. Il giornalista poi fa riferimento a tre giocatori dell’Inter.

SENTENZA – Ivan Zazzaroni ottimista in vista della sfida di domani a Gelsenkirchen: «Sono convinto che con la Spagna possiamo fare una signora partita e vincere. Premetto che non bevo alcolici – al massimo un bicchiere di Gewürztraminer a tavola la domenica -, non fumo e gli unici stupefacenti che assumo quotidianamente sono gli affetti. Eppure da giorni mi sveglio con un carico di inspiegabile ottimismo, considerato che delle ultime undici sfide con gli spagnoli ne abbiamo vinte soltanto due. Due su undici, una delle quali ai rigori».

CARTE – Poi Zazzaroni elenca quattro punti forti dell’Italia di Spalletti: «La mediana Pedri Rodri Fabian è tra le più forti al mondo e se ci palleggia addosso sono augelli senza azùcar: servirà pazienza, tanta, per cercare di mettere in difficoltà i tre superbi costruttori. E poi c’è Morata, che noi italiani abbiamo sempre sofferto. Dubito che il dominio della partita sarà nostro, ma do molto credito agli incursori Barella, Frattesi, Chiesa (non chiediamogli la fase difensiva sennò lo perdiamo) e Dimarco che se mantiene la concentrazione dal primo minuto al momento del cambio può mettere in crisi de la Fuente».

