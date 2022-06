Zanetti: «Scaloni importante per l’Argentina. Attacco? Noi protagonisti»

Javier Zanetti dopo aver parlato della possibilità di vedere Paulo Dybala e Lautaro Martinez insieme all’Inter (vedi QUI), su Rai Sport ha parlato anche della sua Nazionale.

PROTAGONSITI – Javier Zanetti parla così dell’Argentina: «Da quando Scaloni è l’allenatore dell’Argentina, c’è stata una grande crescita. È riuscito a vincere la Copa América dopo tanti anni, credo sia stato importante perché era tantissimo tempo che la squadra non vinceva un trofeo importante. L’Italia va affrontata con rispetto: mi dispiace moltissimo che non si sia qualificata per il Mondiale, ma è una grandissima nazionale. Lionel Messi, Lautaro Martinez e Dybala? Senza dubbio per essere protagonista. Bisogna essere realisti, ci sono altre nazionali che giocano bene. Ma credo che l’Argentina arrivi bene a questo appuntamento».