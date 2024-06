Zanetti: «All’Inter dopo la prima Copa America. Opportunità USA»

Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha detto la sua sulla Copa America, che nella notte italiana inizierà negli USA. Ovviamente l’Argentina favorita.

OPPORTUNITÀ – Javier Zanetti, intervistato dal Los Angeles Times in vista dell’inizio della Copa America negli States, si è espresso così: «La Copa América è sempre bella ed emozionante, perché rappresenti il tuo Paese in una competizione così importante. Dopo la mia prima Coppa America mi sono trasferito all’Inter che mi aveva messo sotto contratto. Questa Copa América sarà importante, una sorta di rampa di lancio in vista del Mondiale. Per gli Stati Uniti è una grande opportunità dal punto di vista puramente commerciale. Ma non bisogna mai smettere di pensare a ciò che è il gioco in sé. Credo che, anche per la selezione di questo paese, sia una grande opportunità per confrontarsi con grandi giocatori».