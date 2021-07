Witsel: «Lukaku? Non ha rivelato molto sull’Italia. Per lui speciale»

Witsel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Belgio-Italia, quarto di finale in programma domani (ore 21) all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il centrocampista svela quali siano le sensazioni di Lukaku sul match.

NESSUNA PARTICOLARITÀ – Domani Romelu Lukaku si troverà a fronteggiare l’Italia e il suo compagno di club Nicolò Barella (improbabile che Alessandro Bastoni sia titolare). Nonostante ciò, come rivela Axel Witsel, l’attaccante del Belgio non ha svelato i segreti degli Azzurri: «Non proprio. Abbiamo parlato della partita, ma non ha detto nulla di particolare. So che per lui la partita sarà speciale, così come tutte le sfide dove lui vuole dare il massimo per la squadra».