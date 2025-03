VIDEO – Taremi, festa dopo Iran-Uzbekistan. Lo show in conferenza

Mehdi Taremi ha segnato una doppietta decisiva nella partita tra Iran e Uzbekistan e portato la sua nazionale ai Mondiali del 2026. La squadra lo ha festeggiato durante la conferenza stampa post-match.

FESTA! – Mehdi Taremi ha vissuto una sosta per le nazionali da sogno. Nonostante l’infortunio, i problemi fisici, le parole del ct prima della gara numero uno in programma, l’attaccante si è rialzato e ha portato il suo Iran ai Mondiali del 2026. Nella partita contro Uzbekistan l’attaccante ha fatto due gol, tra l’altro ha tirato fuori una perla al volo di destro quasi da fuori area. La punta ex Porto ha mostrato di poter incidere e decidere le partite, i compagni lo hanno riconosciuto e lo hanno festeggiato in conferenza stampa.

Look I'm all for waterboarding Ghalenoei, but that's not how you do it … pic.twitter.com/9EzDWxDMLD — Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) March 25, 2025

I giocatori dell’Iran hanno interrotto la conferenza stampa post pareggio contro l’Uzbekistan per 2-2 e hanno riempito d’acqua il ct Ghalenoei e Taremi.

Taremi, il ritorno ad Appiano Gentile e l’obiettivo con l’Inter

RITORNO – In questi giorni Taremi tornerà più felice che mai per il gol ritrovato con la nazionale e spera di poter fare meglio con l’Inter. Ad Appiano Gentile ricomincerà a prepararsi per un finale di stagione di fuoco: l’obiettivo sarà aiutare Simone Inzaghi nello sprint decisivo in tutte le competizioni.