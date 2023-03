VIDEO – Lautaro Martinez show! Si improvvisa ultras con l’Argentina

Lautaro Martinez dopo la vittoria dell’Argentina in amichevole contro il Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires, si è letteralmente scatenato cantando cori argentini come se fosse un ultras.

SHOW – I festeggiamenti dell’Argentina non sono certo finiti dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. I giocatori sono tornati a giocare una sfida, seppur amichevole, davanti ai propri tifosi e allo stadio Monumental di Buenos Aires. Dopo la partita i giocatori hanno festeggiato per la seconda volta il trionfo della Coppa del Mondo, su tutti Lautaro Martinez, che ha impugnato il microfono e ha cantato cori argentini da vero tifoso.

BRASILEÑO QUÉ PASÓ, ARRUGÓ EL PENTACAMPEÓN 🎶 pic.twitter.com/KIHdTvnhVL — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2023

Fonte video: pagina Twitter [TyC Sports]