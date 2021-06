Vidal volta pagina dopo la sconfitta: «Il meglio sta per cominciare»

Nonostante la sconfitta contro il Paraguay in Copa América (vedi report), il Cile di Arturo Vidal si è comunque qualificato ai quarti di finale della competizione. Il centrocampista dell’Inter ha subito voltato pagina dopo il brutto risultato, proiettandosi alla prossima partita.

VOLTARE PAGINA – Arturo Vidal si carica nonostante la sconfitta contro il Paraguay. Il suo Cile, infatti, è comunque qualificato ai quarti di finale della Copa América. Con un post sul suo profilo ufficiale Instagram, il centrocampista dell’Inter ha già voltato pagina: «Complimenti al Paraguay per la vittoria, ma per noi non è finita qui! Ora riposiamoci e prepariamoci, perché il meglio sta per iniziare e lotteremo fino all’ultimo. Forza Cile!».

