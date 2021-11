Vidal si prepara per la sfida del Cile: «Lottiamo per il nostro sogno»

Nella notte tra oggi e venerdì (ora italiana), andrà in scena la sfida tra Paraguay e Cile. Una sfida importantissima per la Roja in vista delle qualificazioni al mondiale in Qatar del 2022. Arturo Vidal suona la carica.

SOGNO – Arturo Vidal concentrato – come giusto che sia, al momento – sulla sua nazionale. Attraverso i suoi canali social ufficiali, il centrocampista dell’Inter ha suonato la carica in vista della gara contro il Paraguay, che si giocherà nella notte tra oggi e domani (ora italiana).

Vamos @laroja 🇨🇱❤️ a dejar la vida en la cancha, nadie nos puede quitar nuestro sueño vamos equipo hoy más fuertes que nunca!!!💪🏽🔥🇨🇱🙏🏽👑⚽️ pic.twitter.com/COPuFqMqXY — Arturo Vidal (@kingarturo23) November 11, 2021

FINO ALLA MORTE – Arturo Vidal ha accompagnato le foto pubblicate con questa didascalia: “Forza Cile, daremo tutto in campo, nessuno può toglierci il nostro sogno. Forza ragazzi, oggi più forti che mai!”.