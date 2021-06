Vidal scalda i motori per la Copa America: pronto a sfidare un compagno

Arturo Vidal scalda i motori in vista del match di debutto del suo Cile in Copa America. Il centrocampista dell’Inter sfiderà un compagno di squadra all’Inter, ovvero Lautaro Martinez.

SFIDA TRA COMPAGNI – Arturo Vidal scalpita in vista del debutto del suo Cile in Copa America. La squadra che affronterà La Roja è nientemeno che l’Argentina di Lautaro Martinez. Sfida tra compagni di squadra all’Inter, dunque. Il centrocampista, per caricare l’impegno, ha pubblicato una foto sul suo account Instagram ufficiale, con la seguente didascalia: “È arrivato il grande giorno. Lotteremo in campo fino alla morte”.

View this post on Instagram A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)