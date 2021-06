Vidal e Sanchez parteciperanno alla Copa America, in programma dal 13 giugno in Brasile, con la maglia della Nazionale Cilena. Il CT Martin Lasarte ha diramato la lista dei 28 convocati del Cile, in cui figurano i due calciatori dell’Inter. Di seguito la lista completa del Cile per la Copa America 2021

PORTIERI – Gabriel Arias, Claudio Bravo e Gabriel Castellon.

DIFENSORI – Tomas Alarcon, Daniel Gonzalez, Mauricio Isla, Guillermo Maripan, Eugenio Mena, Enzo Roco e Francisco Sierralta.

CENTROCAMPISTI – Charles Aranguiz, Pablo Aranguiz, Claudio Baeza, Pablo Galdames, Gary Medel, Jean Meneses, Marcelino Nunez, Carlos Palacios, Cesar Pinares, Eric Pulgar, Sebastian Vegas e Arturo Vidal.

ATTACCANTI – Luciano Arriangada, Ben Brereton Diaz, Clemente Montes, Felipe Mora, Alexis Sanchez ed Edu Vargas.