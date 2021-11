Vidal ribadisce: «Espulsione? Colpo involontario. Sono molto triste»

Intervistato da TNT Chile dopo la partita persa dal Cile contro l’Ecuador, Arturo Vidal ha sottolineato nuovamente come il brutto intervento che ha portato alla sua espulsione fosse involontario.

TRISTEZZA – «Sono triste. È incredibile, non pensavo che sarei stato espulso. Posso solo chiedere scusa a tutti e a tutti i nostri tifosi. Lotteremo fino alla fine, siamo comunque fiduciosi. È stata una brutta giornata per noi. L’intervento? Non ho visto l’avversario arrivare, come potrei dare un colpo del genere a qualcuno? Sono triste anche perché i miei figli mi stavano guardando».

Fonte – TNT Chile