Vidal, guai dopo la Copa America: multa per due infrazioni

MULTA – Multa per Arturo Vidal. Con un comunicato ufficiale, la CONMEBOL ha comminato al giocatore dell’Inter una sanzione pari a quasi 13.000 euro (15.000 dollari statunitensi) dopo le espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro dei quarti di finale di Copa America tra il suo Cile e il Brasile e per l’aver visitato un parrucchiere, non rispettando così le normative anti COVID-19. La somma non sarà pagata però dal giocatore: la federazione ha infatti deciso di detrarre la somma dai premi ricevuti dalla nazionale cilena per la partecipazione al torneo.