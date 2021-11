Vidal fuori in barella nel finale di Paraguay-Cile: infortunio per lui?

Vidal ha lasciato il campo a pochi minuti dal termine di Paraguay-Cile. Il centrocampista dell’Inter ha lamentato un problema fisico e bisognerà capire le sue condizioni.

INFORTUNIO IN VISTA? – Dal primo giorno di nazionali l’Inter deve subito valutare le condizioni di un giocatore. Si tratta di Arturo Vidal, sostituito all’84’ di Paraguay-Cile. Due minuti prima, sul punteggio di 0-1, si è accasciato a terra vicino all’area di rigore avversaria. Sembrava fosse una semplice perdita di tempo, invece il giocatore si è tolto la scarpa destra ed è stato necessario l’intervento della barella (anche se è apparso eccessivo). Al posto di Vidal è entrato Eduardo Vargas per gli ultimi scampoli di partita. Condizioni da valutare, con il Cile che tornerà in campo nella notte italiana fra martedì e mercoledì (ore 1.15) in casa con la Bolivia. Ma, per l’Inter, c’è soprattutto da valutare Vidal in vista del Napoli.