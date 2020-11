Vidal e Sanchez, sciolti i dubbi sulla loro presenza in Cile: le ultime

Arturo Vidal e Alexis Sanchez dovrebbero partire regolarmente per il Cile e rispondere così alla convocazione della propria Nazionale

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Maks Cárdenas, corrispondente di Al Aire Libre en Cooperativa in Europa, dall’Inter avrebbero informato che Arturo Vidal e Alexis Sanchez non avrebbero problemi a viaggiare verso il Cile, visto che sono in Regione Lombardia, luogo da cui non ci sono impedimenti a viaggiare. In questo modo, i calciatori dovrebbero prendere il volo oggi da Milano per atterrare a Santiago all’alba di martedì. I due nerazzurri dovrebbero rispondere così alla convocazione della propria Nazionale per le partite contro Perù e Venezuela, valide come terzo e quarto match del girone di qualificazione sudamericano a Qatar 2022.

Fonte: AlAireLibre.cl