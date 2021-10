Vidal e Sanchez, niente riposo: regolarmente in campo col Cile

Mentre le gare di qualificazione ai Mondiali in Europa sono terminate, in Sudamerica un altro impegno aspetta ancora tutte le squadre coinvolte. Compreso il Cile, con il Commissario Tecnico Lasarte che ha manifestato la volontà di cambiare il meno possibile la sua formazione titolare. Compresi Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

FINO ALL’ULTIMO – Niente riposo per Alexis Sanchez e Arturo Vidal. I due cileni dell’Inter, infatti, saranno regolarmente in campo nella prossima sfida della Roja contro il Venezuela. A confermarlo, in conferenza stampa, il Commissario Tecnico Lasarte, che ha manifestato ufficialmente la volontà di toccare il meno possibile la formazione titolare già scesa in campo nella vittoria per 2-0 contro il Paraguay. Non resta che incrociare le dita e sperare che entrambi tornino a Milano al top della forma, in vista dei prossimi difficili impegni che attendono i nerazzurri.