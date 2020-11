Vidal, doppietta in 15′! Col Cile altro che...

Vidal, doppietta in 15′! Col Cile altro che i numeri con l’Inter

Arturo Vidal arrivo Inter

Vidal ha aperto Cile-Perù al 20′ (vedi articolo) e si è ripetuto anche un quarto d’ora dopo. Non è ancora finito il primo tempo della partita di qualificazione ai Mondiali del 2022, ma il centrocampista dell’Inter è già l’indiscusso protagonista a Santiago.

DOPPIO COLPO – Arturo Vidal, da quando è passato all’Inter, ha segnato tre gol. Peccato solo che siano tutti con la maglia del Cile. Dopo quello nella precedente sosta, contro la Colombia, si è ripetuto pochi minuti fa a Santiago: non una, ma due volte. Dopo la prodezza con cui ha aperto le marcature al 20′ della partita col Perù il centrocampista nerazzurro ha fatto doppietta al 35′. Stavolta un gol di rapina: cross da destra di Fabian Orellana per Felipe Mora, rimpallo su Luis Advincula e dal limite dell’area piccola Vidal anticipa il portiere Pedro Gallese col destro. La speranza, per tutta l’Inter, è di vedere questa versione di Vidal quando tornerà dal Sud America.