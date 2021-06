Vidal dopo il nervosismo: «Cile, migliorare molto per pensare di vincere»

Vidal ha giocato sessantanove minuti in Cile-Bolivia di Copa América, apparendo molto nervoso al momento del cambio (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter, nel dopogara, ha chiesto pubblicamente alla sua nazionale di fare di più.

SCONTENTO NONOSTANTE LA VITTORIA – Arturo Vidal ha avuto più di un gesto di stizza quando è uscito in Cile-Bolivia. E anche nel post partita non le manda a dire: «Dobbiamo migliorare molto rispetto alla partita di oggi, se vogliamo vincere la Copa América. Non so se abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto il commissario tecnico, potevamo fare altri tre gol ma non ci siamo riusciti. Abbiamo finito in sofferenza, stiamo lavorando perché dobbiamo concretizzare le occasioni che abbiamo. Ci mancano due partite prima della fine del girone, il Brasile ha cominciato bene ma siamo soltanto all’inizio. Quando arriveranno le partite a eliminazione diretta sì che saranno differenti. Abbiamo fame di conquistare un’altra Copa América, Argentina e Uruguay sono altri due rivali duri».

Fonte: La Tercera